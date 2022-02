Exposition Méditations Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

2022-03-05 – 2022-03-26

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Exposition de peintures de Clarisse Friedmann à la galerie In Situ, à Nogent-le-Rotrou. Vernissage le samedi 5 mars à 18h. Exposition de peintures de Clarisse Friedmann à la galerie In Situ, à Nogent-le-Rotrou. Vernissage le samedi 5 mars à 18h. +33 6 32 40 20 48 Exposition de peintures de Clarisse Friedmann à la galerie In Situ, à Nogent-le-Rotrou. Vernissage le samedi 5 mars à 18h. label friche

