Exposition

le samedi 18 septembre

Médiathèque de Fontenay-aux-Roses

L’exposition présente l’histoire de sculptures et de sculpteurs à Fontenay-aux-Roses depuis 1698. Celles qui se situent dans des facades ou au cimetière, sur les places ou dans les parcs publics. Celles qui ont un but civique comme celles qui ont avant tout une visée esthétique. Il sera aussi question des oeuvres disparues ou déplacées. Différents sculpteurs seront évoqués. Ceux du passé : Augustin Pajou, Alexandre Noll, René Letourneur… Ceux d’aujourd’hui : Thierry Benenati, Adomas Samogitas, Olivier Duhec… Plusieurs sculptures seront exposées dont un angelot rescapé du château Boucicaut (1879), une Marianne des années 1880 ou un Paul Léautaud des années 1980.

La sculpture à Fontenay-aux-Roses (1698-2021)
Médiathèque de Fontenay-aux-Roses
6 place du Château Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses

