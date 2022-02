Exposition Médiathèque Au Gré des Vans, 9 février 2022, Fayl-Billot.

Exposition

Médiathèque Au Gré des Vans, le mercredi 9 février à 10:00

Exposition ludique et interactive pour faire découvrir les oiseaux d’Europe, les différentes espèces, leur comportement, le tout accompagné de musique et de références littéraires. De plus, les oiseaux s’animent et chantent grâce à la réalité augmentée. Il suffit de survoler chaque image et la magie opère ! Une immersion au coeur de la nature à vivre au fil de cette promenade originale et chatoyante dans l’univers des oiseaux.

gratuit

Exposition sur les oiseaux

Médiathèque Au Gré des Vans 4 place de la mairie 52500 FAYL BILLOT Fayl-Billot Haute-Marne



2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T12:00:00