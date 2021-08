Orthez Musée Jeanne d'Albret Orthez, Pyrénées-Atlantiques Exposition “Médecine pour tous” Musée Jeanne d’Albret Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Exposition “Médecine pour tous” Musée Jeanne d’Albret, 18 septembre 2021, Orthez. Exposition “Médecine pour tous”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Jeanne d’Albret

En lien avec le thème “Patrimoine pour tous”, le musée propose une visite guidée de son exposition temporaire “Samuel Pozzi et Paul Reclus, médecins protestants à la belle Epoque” et met en avant les actions des deux médecins en faveur de soins accessibles au plus grand nombre.

Gratuit.

Visite commentée de l’exposition temporaire autour de la médecine fin XIXe siècle. Musée Jeanne d’Albret 37, Rue Bourg-Vieux 64300 Orthez Orthez Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T12:30:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T12:30:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:00:00

