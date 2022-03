Exposition Mazet-Saint-Voy, 16 juillet 2022, Mazet-Saint-Voy. Exposition Lieu-dit l’Aulagnier Petit Chaumière de l’Aulagnier Petit Mazet-Saint-Voy

2022-07-16 – 2022-08-31 Lieu-dit l’Aulagnier Petit Chaumière de l’Aulagnier Petit

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Mazet-Saint-Voy Haute-Loire “Paix” présentée au printemps 2022 en partenariat entre le Lieu de Mémoire du Chambon-sur-Lignon et la Société d’Histoire de la Montagne. Vernissage le 16/07 à 17h. jacques.julien43@orange.fr +33 4 71 61 80 89 Lieu-dit l’Aulagnier Petit Chaumière de l’Aulagnier Petit Mazet-Saint-Voy

dernière mise à jour : 2022-03-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon Maison du Tourisme de la Haute-Loire – source : Apidae TourismeMaison du Tourisme de la Haute-Loire – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Adresse Lieu-dit l'Aulagnier Petit Chaumière de l'Aulagnier Petit Ville Mazet-Saint-Voy lieuville Lieu-dit l'Aulagnier Petit Chaumière de l'Aulagnier Petit Mazet-Saint-Voy Departement Haute-Loire

Exposition Mazet-Saint-Voy 2022-07-16 was last modified: by Exposition Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 16 juillet 2022 Haute-Loire Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire