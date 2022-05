Exposition “Maya Kokocinski” du Cercle Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Salle des Conférences Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv tous les jours de 15h à 19h et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h à la salle des Conférences. Entrée libre. Rens. : 05 55 56 01 93 Le Cercle de Saint-Léonard organise une exposition de Maya Kokocinski, peiintre argentine. Rdv tous les jours de 15h à 19h et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h à la salle des Conférences. Entrée libre. Rens. : 05 55 56 01 93 Salle des Conférences Saint-Léonard-de-Noblat

