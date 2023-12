Exposition May Angeli à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 23 janvier 2024, Paris.

Du mardi 23 janvier 2024 au samedi 02 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

May Angeli, autrice-illustratrice, propose une exposition issue de son album « Le Poisson-Caméléon », Éditions des Éléphants (2024) à la bibliothèque Andrée Chedid. Cette exposition débutera le 23 janvier et s’achèvera le 02 mars 2024. Pour découvrir davantage les œuvres de cette grande artiste, une exposition aux même dates aura lieu à la bibliothèque Aimée Césaire (14ème) et portera sur l’album « Les histoires merveilleuses de l’hippocampe », Seuil jeunesse (2023).

Entrée libre

May Angeli publie son premier album pour enfants, Christine et

François, aux éditions La Farandole en 1961 après avoir suivi les cours

de l’École des métiers d’art à Paris. En 1975 elle fait un premier voyage en Tunisie et redécouvre là-bas le plaisir de l’aquarelle. C’est à l’Académie d’arts graphiques d’Urbino en Italie qu’elle apprend

la peinture sur bois et la création de marionnettes, en 1980 et 1981 . Elle est illustratrice de nombreux ouvrages pour enfants – dont des classiques comme ‘Le livre de la Jungle ». May Angeli travaille également pour des films d’animation, pour le cinéma, et pour des spectacles de marionnettes.

Découvrez deux magnifiques expositions à la bibliothèque Andrée Chedid et à la bibliothèque Aimée Césaire qui portent sur ces deux derniers albums jeunesse,

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

© Editions de Elephants