Chabeuil Chabeuil Chabeuil, Drôme Exposition “Mauvais rêves” – Les off des rencontres de la photo Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Drôme

Exposition “Mauvais rêves” – Les off des rencontres de la photo Chabeuil, 11 septembre 2021, Chabeuil. Exposition “Mauvais rêves” – Les off des rencontres de la photo 2021-09-11 – 2021-09-11 rue Pérollerie Chez Christiane et Gérard

Chabeuil Drôme Exposition de Danielle RENARD

Des silhouettes sans visage, sans regard. Silencieuses. Immobiles ou figées dans leur élan. Des moments incertains. Des cauchemars éphémères… ou des fragments de vie. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Chabeuil, Drôme Autres Lieu Chabeuil Adresse rue Pérollerie Chez Christiane et Gérard Ville Chabeuil lieuville 44.9002#5.02043