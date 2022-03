Exposition Maurice Bellonte Méru, 4 mars 2022, Méru.

Exposition Maurice Bellonte Méru

2022-03-04 – 2022-03-29

Méru Oise Méru

Dans le cadre du 90ème anniversaire de la traversée de l’Atlantique Nord par Costes et Bellonte

– Exposition “Bellonte” du 4 au 29 mars,

– Conférence-philo”Qu’est-ce que l’aventure ?” animée par Jean-Pierre Thullier, vendredi 4 mars à 19h,

– Ateliers Affiches Poétiques, animés par le FABLAB, mercredis 9 et 16 mars, de 14h à 16h.

Animations et ateliers gratuits, sur inscription obligatoire à l’adresse suivante : https://reservation.mediatheque-meru.fr/ ou contacter la médiathèque au 03.44.52.34.60

mediatheque@ville-meru.fr +33 3 44 52 34 60 http://www.mediatheque-meru.fr/

Ville de Méru

Méru

