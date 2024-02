Exposition Maud Trivin & Evelyne Bannetel Médiathèque Le Patio Yffiniac, vendredi 1 mars 2024.

Exposition Maud Trivin & Evelyne Bannetel Médiathèque Le Patio Yffiniac Côtes-d’Armor

Exposition de peintures à l’huile de Maud Trivin

Exposition de sculptures de Evelyne Bannetel

Concernant Maud Trivin

Maud Trivin habite à Hillion. Elle se défini comme une peintre autodidacte. Depuis 1998, elle pratique essentiellement l’huile et occasionnellement le pastel.

Les portraits, masques, drapés font partie de ses sujets préférés. La précision, le souci du détail la conduisent peu à peu vers le Trompe l’œil et l’hyperréalisme.

Concernant Evelyne Bannetel

Après trois années de cours de dessin et de peinture aux Beaux-Arts de Saint-Brieuc, elle s’est aventurée dans le monde de la sculpture sur terre. Elle a été influencée par sa rencontre avec Pascal Legris de l’association « Terre de Sculpteurs ». Au sein de ce groupe, elle a perfectionné son art. Le nom « TiMé » est devenu sa signature artistique, hommage à son rôle de grand-mère et un doux surnom donné par ses petits-enfants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-30

Médiathèque Le Patio 11 Rue des Écoles

Yffiniac 22120 Côtes-d’Armor Bretagne yffiniac@mediathequesdelabaie.fr

