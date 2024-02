Exposition Matria Stéphanie Da Silva Conservatoire Montbéliard, vendredi 8 mars 2024.

Vernissage vendredi 08 mars à 18h

Matria est une exposition pluridisciplinaire qui réunit musique, peinture et photographie.

C’est une œuvre engagée: en tant que femme, mère, fille et artiste, Stéphanie Da Silva met en avant son image, son histoire et sa voix pour sensibiliser sur la transmission dans la maternité.

Partant de photographies de son corps de femme enceinte, l’artiste donne naissance à des tableaux de verre évoquant des paysages lunaires, aériens et aquatiques.

Dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme, des journées professionnelles de la création et de Capitale Française de la Culture 2024.

Commande du Conservatoire du Pays de Montbéliard

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-29

Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

