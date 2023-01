Exposition : “Matières” – Photos de Polo Gentien Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien Catégories d’Évènement: Bulat-Pestivien

Côtes-d'Armor

Exposition : “Matières” – Photos de Polo Gentien Bulat-Pestivien, 3 février 2023, Bulat-Pestivien . Exposition : “Matières” – Photos de Polo Gentien 1 Place de l’école Ch’ty coz Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor Ch’ty coz 1 Place de l’école

2023-02-03 10:00:00 – 2023-03-03 19:00:00

Ch’ty coz 1 Place de l’école

Bulat-Pestivien

Côtes-d’Armor Polo Gentien réalise sa toute première exposition au Ch’ty Coz, baptisée Matières. Si on connaît mieux ses photos de concerts, d’artistes en scène, l’artiste nous dévoile ici une autre facette de son travail; Il a délaissé la “nature humaine”. Dans un monde en turbulence où les richesses de la nature sont menacées, il a choisi de laisser des images de cette beauté fugace et fragilisée.

Le photographe réagit très simplement sur l’instant et sur l’émotion sans se poser plus de questions. La magie de la nature fait le reste…. Vernissage vendredi 3 février à18h. Ch’ty coz 1 Place de l’école Bulat-Pestivien

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Bulat-Pestivien, Côtes-d'Armor Autres Lieu Bulat-Pestivien Adresse Bulat-Pestivien Côtes-d'Armor Ch'ty coz 1 Place de l'école Ville Bulat-Pestivien lieuville Ch'ty coz 1 Place de l'école Bulat-Pestivien Departement Côtes-d'Armor

Exposition : “Matières” – Photos de Polo Gentien Bulat-Pestivien 2023-02-03 was last modified: by Exposition : “Matières” – Photos de Polo Gentien Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien 3 février 2023 1 Place de l'école Ch'ty Coz Bulat-Pestivien Côtes-d'Armor Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor

Bulat-Pestivien Côtes-d'Armor