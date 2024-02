Exposition Matières et textures Blaye, mardi 5 mars 2024.

Exposition Matières et textures Blaye Gironde

La médiathèque Johel Coutura et l’association Zinzoline présentent l’exposition Matières et Textures . Elle est réalisée en prélude de la manifestation Zinzoline s’expose , qui aura lieu, dans la citadelle, les 6 et 7 avril prochain.

Sept artistes exposent leurs oeuvres à la médiathèque Emilie Baudrais, Marie Béal, Frédérique Labeyrie, Florine Merlet, Esperanza Partal, Marylène Seguin et Corinne Tramasset-Bariou.

Quatorze oeuvres font l’objet d’un jeu-concours dans lequel six artistes offriront aux vainqueurs une oeuvre originale. Ce concours est ouvert gratuitement à tous à la médiathèque de Blaye, dans la limite d’une participation par famille. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:00:00

fin : 2024-04-02 18:00:00

27 Cours de la République

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine biblio@blaye.fr

