Montceau-les-Mines CAUE 71 Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Exposition Matière Grise CAUE 71 Montceau-les-Mines Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines

Saône-et-Loire

Exposition Matière Grise CAUE 71, 15 octobre 2021, Montceau-les-Mines. Exposition Matière Grise

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre à CAUE 71

“**Consommer « plus de matière grise » pour consommer « moins de matières premières » est l’un des enjeux de cette manifestation qui convoque l’intelligence collective pour reconsidérer la matière de nos constructions.** 75 projets démontrent le potentiel du réemploi et la possibilité d’une nouvelle vie pour des matériaux usés dans tous les lots du bâtiment. A Bruxelles, les briques de seconde main construisent les pavillons d’aujourd’hui ; dans le Massachusetts, les portiques d’un viaduc autoroutier structurent une villa ; à Saint-Denis, le bardage refusé pour un centre commercial enveloppe désormais la prestigieuse Académie nationale contemporaine des arts du cirque ; à Madrid, les tuiles d’hier cloisonnent et transforment un lieu culturel d’avant-garde ; à Bali, des centaines de fenêtres à claire-voie habillent un hôtel ; en Alabama, 72000 dalles de moquette portent la maison de Lucy ; même le futur siège du Conseil européen à Bruxelles se pare d’une façade composée de 3000 fenêtres récupérées … Le réemploi ouvre un immense catalogue de possibles : bétons préfabriqués, pilotis maritimes, traverses de chemin de fer, enrouleurs de câble, plaques de plâtre rejoignent les déchets du quotidien pour devenir fondation, parement, isolant acoustique, structure, façade, etc. ”

Pass sanitaire demandé à l’entrée

Journées nationales de l’architecture CAUE 71 6 Quai Jules Chagot, 71300 Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Autres Lieu CAUE 71 Adresse 6 Quai Jules Chagot, 71300 Montceau-les-Mines Ville Montceau-les-Mines lieuville CAUE 71 Montceau-les-Mines