EXPOSITION MATIÈRE ET ESPRIT Pézenas, 5 mars 2022, Pézenas.

EXPOSITION MATIÈRE ET ESPRIT Pézenas

2022-03-05 10:30:00 – 2022-03-26 12:30:00

Pézenas Hérault

Isabelle Couturier Tchilinguirian

« Je dessine des œuvres d’art rituel africain de la fin du XIXème siècle et de la première moitié du XXème siècle, aujourd’hui conservées dans des musées ou des collections particulières, autrefois possédées par des familles, des chefferies et des sociétés initiatiques en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.

Ces sculptures et ces masques sont la mémoire et le reflet de civilisations. Ils jouaient un rôle social, religieux, politique dans des sociétés où Dieu et nature se confondaient et s’exprimaient par la sculpture, la musique, le chant et la danse. Fascinée par ces œuvres d’art toujours signifiantes, je me les approprie à partir de photographies. Je les restitue comme une artisane, avec des crayons, jusqu’à les rendre tangibles, fidèle aux sculptures ancestrales pour rendre à l’Afrique le bonheur avec lequel elle a éclairé mon enfance. Je dessine pour rendre hommage à ces archives silencieuses imprégnées de valeurs symboliques et mon dessein est de partager la beauté et le sens de cet art médiateur. Mes dessins sont accompagnés de textes qui expriment le sens des œuvres dans leur contexte de création et d’usage rituels. »

Armand Kebfoubé

Originaire de l’extrême nord du Cameroun, Vivien Kebfoube – que tous prénomment Armand -est né le 23 décembre 1986 à Boklé-Garoua.

Du sport à l’art, sa rencontre avec la sculpture fut le fruit d’une simple curiosité qui par la suite devint sa passion.

L’observation fut son apprentissage. La motivation et l’espoir furent le moteur de sa recherche. Il emprunta alors le chemin de l’incertitude. Cela fut un choc pour son père qui ne comprenait pas ce choix, cette voie prise par son aîné. Malgré ce conflit familial, Vivien continua à se perfectionner dans l’artisanat et le monde de la culture l’emporta. Il intégra par la suite une compagnie de danse (Cie Barry), la danse étant sa deuxième passion. Il fit la rencontre de l’Europe et en tomba amoureux. Il se dirigea alors vers de nouveaux horizons. Dès cet instant naquit l’envie d’ailleurs. Il se lança de ce fait dans la découverte d’ailleurs mais le chemin qu’il emprunta fut rempli d’obstacles. Mais qui dit obstacle, dit réussite et qui dit interdiction, dit curiosité. Après plusieurs audiences à la justice des frontières, il arriva en France et se mit directement au travail. Toutefois, une terre nouvelle, un nouveau système et l’intégration lui demandèrent beaucoup plus d’efforts et de sacrifices. Grâce à sa persévérance et son amour pour la sculpture, il continua à exercer sa passion, exposa à plusieurs reprises et créa son entreprise.

Le vernissage de l’exposition aura lieu vendredi 11 mars à 18h à l’hôtel Flottes de Sébasan

MATIÈRE ET ESPRIT, une exposition de Sculptures et Dessins d’ ISABELLE COUTURIER TCHILINGUIRIAN et ARMAND KEBFOUBÉ

+33 4 67 90 19 08 https://www.ville-pezenas.fr/culture-et-tourisme/expositions/

Pézenas

