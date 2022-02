Exposition « Mathurin Méheut – Roscoff, Ile de Batz : nature et scènes de vie » Roscoff, 9 avril 2022, Roscoff.

Les Amis des Arts de Roscoff, avec le concours de Gilles Baratte et de Michel Glémarec, administrateurs du Musée Mathurin Méheut de Lamballe, exposent plus d’une centaine d’œuvres inspirées à l’artiste par ses séjours à Roscoff, à l’île de Batz et alentours : peintures, gravures, illustrations de livres, faïence, vaisselle…

Cette exposition fait partie des manifestations de « L’Année Mathurin Méheut en Bretagne ».

Les œuvres présentées ont été prêtées par des collectionneurs privés et par les musées de Lamballe et de la Grande Vigne de Dinan.

3 conférences à l’Espace Mathurin Meheut présentent l’artiste et son œuvre :

« La faune et la flore marine vues par Mathurin Méheut », par Michel Glémarec, Biologiste marin, auteur de plusieurs ouvrages sur Mathurin Méheut .

« Mathurin Méheut, travail sur le terrain et en atelier », par Madame Anne de Stoop, écrivaine ex-conservatrice du musée Mathurin Meheut de Lamballe.

« Mathurin Méheut à Roscoff et l’Ile de Batz », par Gilles Baratte, spécialiste de Mathurin Méheut.

Des visites guidées et un atelier pédagogique sont organisées à l’attention des élèves des écoles.

Une brochure de l’exposition est éditée par Les Amis des Arts de Roscoff et l’association GladEnez de l’île de Batz.

Exposition ouverte au public tous les jours de 14h à 18h30 à l’Abri du Canot de Sauvetage et à la chapelle Sainte-Anne.

Entrée permanente : billet valable pendant toute la durée de l’exposition.

