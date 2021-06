Lamballe Musée Mathurin Méheut Côtes-d'Armor, Lamballe Exposition Mathurin Méheut en toutes lettres Musée Mathurin Méheut Lamballe Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Un nouveau musée Mathurin Méheut va voir le jour dans un bâtiment rénové du Haras de Lamballe, en 2022. Pour marquer cet événement, un parcours à travers l’histoire du musée et ses collections est proposé au public. Organisé suivant le principe d’un abécédaire, le deuxième volet de l’exposition Mathurin Méheut, en toutes lettres permet avant tout de découvrir ou redécouvrir des peintures, dessins et faïences de l’artiste.

entrée libre

