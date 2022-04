Exposition “Maths et puzzles” Magné Magné Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Magné

Exposition “Maths et puzzles” Magné, 13 avril 2022, Magné. Exposition “Maths et puzzles” Rue de Béthanie Médiathèque l’île aux livres Magné

2022-04-13 – 2022-04-20 Rue de Béthanie Médiathèque l’île aux livres

Magné Deux-Sèvres Magné Deux-Sèvres Une exposition proposée dans le cadre de La Science se livre, trois mois dédiés à la culture scientifique pour tous et toutes les générations, dans les médiathèques, en partenariat avec l’Espace Mendès-France à Poitiers. “Qui peut imaginer toutes les mathématiques qui se cachent derrière les puzzles géométriques ? De l’appréhension des formes dans l’espace ou le plan, à la recherche d’algorithmes en passant par la manipulation des opérations arithmétiques, les puzzles offrent un choix insoupçonné d’activités mathématiques de la grande section de maternelle à l’université.” Des après-midis puzzles seront proposés les mercredis 13 et 20 avril ainsi que le samedi 16 avril. Accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Source : Niortagglo Une exposition proposée dans le cadre de La Science se livre, trois mois dédiés à la culture scientifique pour tous et toutes les générations, dans les médiathèques, en partenariat avec l’Espace Mendès-France à Poitiers. “Qui peut imaginer toutes les mathématiques qui se cachent derrière les puzzles géométriques ? De l’appréhension des formes dans l’espace ou le plan, à la recherche d’algorithmes en passant par la manipulation des opérations arithmétiques, les puzzles offrent un choix insoupçonné d’activités mathématiques de la grande section de maternelle à l’université.” Des après-midis puzzles seront proposés les mercredis 13 et 20 avril ainsi que le samedi 16 avril. Accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Source : Niortagglo +33 5 49 79 63 75 Une exposition proposée dans le cadre de La Science se livre, trois mois dédiés à la culture scientifique pour tous et toutes les générations, dans les médiathèques, en partenariat avec l’Espace Mendès-France à Poitiers. “Qui peut imaginer toutes les mathématiques qui se cachent derrière les puzzles géométriques ? De l’appréhension des formes dans l’espace ou le plan, à la recherche d’algorithmes en passant par la manipulation des opérations arithmétiques, les puzzles offrent un choix insoupçonné d’activités mathématiques de la grande section de maternelle à l’université.” Des après-midis puzzles seront proposés les mercredis 13 et 20 avril ainsi que le samedi 16 avril. Accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Source : Niortagglo emf.fr

Rue de Béthanie Médiathèque l’île aux livres Magné

dernière mise à jour : 2022-04-10 par OT Niort

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Magné Autres Lieu Magné Adresse Rue de Béthanie Médiathèque l'île aux livres Ville Magné lieuville Rue de Béthanie Médiathèque l'île aux livres Magné Departement Deux-Sèvres

Magné Magné Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magne/

Exposition “Maths et puzzles” Magné 2022-04-13 was last modified: by Exposition “Maths et puzzles” Magné Magné 13 avril 2022 Deux-Sèvres Magné

Magné Deux-Sèvres