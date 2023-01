Exposition: Mathieu Weemaels à la Galerie Gilbert Dufois Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Exposition: Mathieu Weemaels à la Galerie Gilbert Dufois, 4 février 2023, Senlis

2023-02-04 09:30:00 – 2023-03-04 12:00:00

Oise La galerie Gilbert Dufois est heureuse de présenter une exposition personnelle de Mathieu Weemaels, intitulée « Lumières du nord ». Vernissage : vendredi 10 février, à partir de 18h30 La galerie Gilbert Dufois est heureuse de présenter une exposition personnelle de Mathieu Weemaels, intitulée « Lumières du nord ». Vernissage : vendredi 10 février, à partir de 18h30 infos@galeriegilbertdufois.com http://galeriegilbertdufois.com/ Galerie Gilbert Dufois

