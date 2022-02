Exposition Massalia voX Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Exposition Massalia voX, 3 mai 2022, Marseille. Exposition

du mardi 3 mai au vendredi 3 juin à Massalia voX

Suite aux ateliers qui auront été réalisés en mars et jusqu’à mai, nous proposerons une exposition dans nos locaux de mai à juin ouverte à tous tous les après midis. Cette exposition sera réalisées par les usagers de Massalia voX , migrants, habitants Elle sera également visible en ligne

prix libre

Dis-moi Dix mots Massalia voX 15 boulevard de la liberté 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T14:30:00 2022-05-03T16:00:00;2022-05-04T14:30:00 2022-05-04T16:00:00;2022-05-05T14:30:00 2022-05-05T16:00:00;2022-05-06T14:30:00 2022-05-06T16:00:00;2022-05-08T14:30:00 2022-05-08T16:00:00;2022-05-10T14:30:00 2022-05-10T16:00:00;2022-05-11T14:30:00 2022-05-11T16:00:00;2022-05-12T14:30:00 2022-05-12T16:00:00;2022-05-13T14:30:00 2022-05-13T16:00:00;2022-05-15T14:30:00 2022-05-15T16:00:00;2022-05-17T14:30:00 2022-05-17T16:00:00;2022-05-18T14:30:00 2022-05-18T16:00:00;2022-05-19T14:30:00 2022-05-19T16:00:00;2022-05-20T14:30:00 2022-05-20T16:00:00;2022-05-22T14:30:00 2022-05-22T16:00:00;2022-05-24T14:30:00 2022-05-24T16:00:00;2022-05-25T14:30:00 2022-05-25T16:00:00;2022-05-26T14:30:00 2022-05-26T16:00:00;2022-05-27T14:30:00 2022-05-27T16:00:00;2022-05-29T14:30:00 2022-05-29T16:00:00;2022-05-31T14:30:00 2022-05-31T16:00:00;2022-06-01T14:30:00 2022-06-01T16:00:00;2022-06-02T14:30:00 2022-06-02T16:00:00;2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Massalia voX Adresse 15 boulevard de la liberté 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Massalia voX Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Massalia voX Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Exposition Massalia voX 2022-05-03 was last modified: by Exposition Massalia voX Massalia voX 3 mai 2022 marseille Massalia VOx Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône