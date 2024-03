Exposition Massacre d’Ascq, 80 ans Salle Pierre et Marie Curie Villeneuve-d’Ascq, dimanche 24 mars 2024.

Exposition Massacre d’Ascq, 80 ans 80 ans après, le souvenir de ce fait historique, au cœur de l’identité de Villeneuve d’Ascq, est présenté au travers d’une exposition célébrant la vie de ces 86 victimes du 24 mars au 12 avril 2024 24 mars – 12 avril Salle Pierre et Marie Curie Entrée gratuite

Le 25 février 1970, les trois communes d’Annappes, Ascq et Flers fusionnent. Mais à Ascq, une protestation s’élève : le nom d’Ascq, commune victime de la 12ème division SS Hitlerjugend ne doit pas disparaître de la carte.

La ville nouvelle s’appellera Villeneuve d’Ascq en mémoire des 86 massacrés dans la nuit du 1er et 2 avril 1944.

Du 24 mars au 12 avril 2024, à la salle Pierre-et-Marie-Curie, découvrez l’exposition «Massacre d’Ascq, 80 ans», qui relate, via des panneaux, des objets, des vidéos, des textiles, des documents… ce fait historique, met en lumière les 86 victimes et explique comment la tragédie a construit en partie l’identité de la ville.

On y découvrira, point central de l’expo, la fresque collaborative réalisée par des scolaires et les membres du Conseil des Jeunes avec Amélie Boquet. Une dizaine de membres du Conseil des Jeunes s’est en effet investi pleinement dans la préparation des commémorations des 80 ans du Massacre d’Ascq.

À travers le dessin, la découpe, la fabrication, ils ont donné forme à leurs pensées et aspirations. Sous la direction bienveillante des animateurs de la Maison de la Jeunesse, et accompagnés par l’artiste Amélie Boquet, les jeunes ont choisi de travailler sur la paix et la place des civils durant la guerre ; l’angle retenu : rendre hommage aux victimes par le biais du travail qu’elles exerçaient.

Horaires d’ouverture :

Dimanche 24 mars : 12h-17h30

En semaine du lundi 25 mars au vendredi 12 avril : 13h30-17h

Dimanche 31 mars et 7 avril : 14h30-17h30

Ouverture du Mémorial Ascq 1944 :

Dimanche 24 mars, 31 mars et 7 avril : 14h30-17h30.

Salle Pierre et Marie Curie Rue Abbé Lemire, 59493 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France