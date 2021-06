Vitré Vitré 35500, Vitré Exposition « Masques d’Europe – Savoir-faire et imaginaires » Vitré Vitré Catégories d’évènement: 35500

Vitré

Exposition « Masques d’Europe – Savoir-faire et imaginaires » Vitré, 19 juin 2021-19 juin 2021, Vitré. Exposition « Masques d’Europe – Savoir-faire et imaginaires » 2021-06-19 – 2021-11-21 Château de Vitré 2 Rue des Bénédictins

Vitré 35500 De fêtes d’hiver en carnavals, les masques sont présents dans toute l’Europe. Effrayants, amusants, ou encore énigmatiques, ils incarnent une variété de personnages issus des croyances populaires. Comment naît un masque dans la tradition ? Qui le fabrique et comment ? À partir du 19 juin, la nouvelle exposition de la Maison des Cultures du Monde invite à retracer le parcours de ces étonnants masques européens, de l’atelier du créateur à la mascarade, proposant la découverte des matières, des savoir-faire et de l’imagination de ceux qui les créent. L’exposition prendra place du 19 juin au 21 novembre à Vitré, du mardi au dimanche de 14h à 18h. L’entrée est libre. Plus de renseignements au 02 99 75 82 90. +33 2 99 75 82 90 De fêtes d’hiver en carnavals, les masques sont présents dans toute l’Europe. Effrayants, amusants, ou encore énigmatiques, ils incarnent une variété de personnages issus des croyances populaires. Comment naît un masque dans la tradition ? Qui le fabrique et comment ? À partir du 19 juin, la nouvelle exposition de la Maison des Cultures du Monde invite à retracer le parcours de ces étonnants masques européens, de l’atelier du créateur à la mascarade, proposant la découverte des matières, des savoir-faire et de l’imagination de ceux qui les créent. L’exposition prendra place du 19 juin au 21 novembre à Vitré, du mardi au dimanche de 14h à 18h. L’entrée est libre. Plus de renseignements au 02 99 75 82 90. dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: 35500, Vitré Étiquettes évènement : Autres Lieu Vitré Adresse Château de Vitré 2 Rue des Bénédictins Ville Vitré lieuville 48.12525#-1.2111