Exposition “MASKARADA” Saint-Palais, 11 février 2022, Saint-Palais.

Exposition “MASKARADA” Saint-Palais

2022-02-11 – 2022-03-16

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais

EUR 0 0 “Maskarada” est une exposition d’une trentaine de photos noir et blanc sur la mascarade, rite carnavalesque itinérant pratiqué en Soule : chaque année la jeunesse d’un groupe de villages prépare chants, danses, et saynètes, alternant critiques et railleries lors d’une procession très codée. Cette mascarade est jouée dans différents villages pendant la période de carnaval.

L’exposition présente le regard décalé que la photographe a posé sur plusieurs mascarades entre 2010 et 2019 : culture basque, tumulte, énergie et burlesque sont au rendez-vous.

Pass vaccinal obligatoire.

+33 5 59 65 28 72

Médiathèque

Saint-Palais

dernière mise à jour : 2022-02-08 par