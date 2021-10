Bégard Bégard Bégard, Côtes-d'Armor Exposition “Mascarade” Bégard Bégard Catégories d’évènement: Bégard

Côtes-d'Armor

Exposition "Mascarade" 2021-11-17 – 2022-01-30

Bégard Côtes d’Armor Exposition de masques en matériaux recyclés réalisés par Paul Rouillac. Exposition visible aux horaires d’ouverture de la MJC. begard.mjc@wanadoo.fr +33 2 96 45 20 60 Exposition de masques en matériaux recyclés réalisés par Paul Rouillac. Exposition visible aux horaires d’ouverture de la MJC. dernière mise à jour : 2021-10-13 par

