Exposition "MARYSE LASALLE, ALEXIS ET MARIE BUFFET" à la Grange aux dîmes de Cambremer du 7 au 13 juin

2022-06-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-13 18:00:00 18:00:00 Du 7 au 13 Juin, exposition de Maryse Lasalle, Alexis et Marie Buffet.

Maryse Lasalle a ramené de ses voyages portraits et paysages…

Alexis partage ses émotions en captant les lumières des paysages Normands qu’il peint avec sa palette, ses pinceaux et ses couteaux…

Enfin Marie Buffet peint essentiellement à l’huile, des sujets variés, animaux, campagnes… parfois vus d’un œil malicieux. Du 7 au 13 Juin, exposition de Maryse Lasalle, Alexis et Marie Buffet.

