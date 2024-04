Exposition Mary Ellen Mark Rencontres ESPACE VAN GOGH Arles, lundi 1 juillet 2024.

Exposition Mary Ellen Mark Rencontres ESPACE VAN GOGH Arles Bouches-du-Rhône

Rétrospective exceptionnelle de la photographe documentaire et portraitiste qui a porté un regard au long cours sur la société américaine, des marginalisés jusqu’aux célébrités.

Guidée par des idéaux humanistes, la photographe documentaire, conteuse et portraitiste étatsunienne Mary Ellen Mark a posé son regard sur des personnes issues d’horizons divers, qui menaient des vies très différentes de la sienne. Outre les célébrités de toutes sortes, Mark était particulièrement attirée par les laissé·es-pour-compte et les personnes marginalisées par la société.



La façon de travailler de Mary Ellen Mark se caractérisait par sa chaleur, son empathie et sa persévérance. Elle consacrait beaucoup de temps et d’attention à ses protagonistes, retournant parfois les photographier encore et encore, sur de nombreuses années, nouant des relations intimes avec beaucoup d’entre eux. Ses reportages étaient souvent, à l’origine, des commandes de magazines et de revues reconnus comme Life, Vogue, Rolling Stone, The New Yorker ou Vanity Fair, avant que certains d’entre eux n’évoluent en projets personnels au fil du temps.



J’essaye de faire des photographies qui soient universellement comprises […], qui dépassent les frontières culturelles. Je veux que mes photographies traitent des émotions et des sentiments essentiels que nous éprouvons tous·tes , a-t-elle déclaré à propos de son travail.



Ancré dans les thèmes et les passions caractéristiques de l’œuvre de la photographe, Mary Ellen Mark : Rencontres [Encounters] est constitué de cinq projets parmi les plus approfondis de l’artiste, qui donnèrent pour la plupart lieu à des livres. Ils ont pour sujet les femmes placées en institution à l’Oregon State Hospital, les enfants des rues de Seattle, les travailleur·ses du sexe de Mumbai, les nécessiteux et les mourants des organisations caritatives de Mère Teresa, et les familles de cirques itinérants en Inde. Outre les photos les plus emblématiques de l’artiste, l’exposition, première rétrospective mondiale de son travail, présente des archives rares telles que les planches-contacts de la photographe, ses notes personnelles et sa correspondance officielle, qui permettent de saisir la genèse de ces séries au long cours.



Sophia Greiff et Melissa Harris 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 10:00:00

fin : 2024-09-29 19:30:00

ESPACE VAN GOGH 18 Place Félix-Rey

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Exposition Mary Ellen Mark Rencontres Arles a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de Tourisme d’Arles