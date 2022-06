Exposition « Martine Hawner »

2022-07-30 – 2022-08-05 Martine Hawner a besoin de se sentir au plus près de la nature ; c’est pour cela qu’on trouve dans ses tableaux, peint essentiellement à l’acrylique et l’encre de chine, de la terre et d’autres matériaux naturels présents dans son environnement. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

