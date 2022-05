Exposition – Martine Guilloux-Vilbonnet & Pascal Noblet

2022-12-12 10:00:00 – 2022-12-18 18:00:00 [ Peinture à l’huile, acrylique ]

Martine Guilloux-Vilebonnet a appris la technique de la peinture flamande du XVIIe siècle en travaillant les natures mortes. Aujourd’hui ce qui lui plait c’est d’animer un regard, faire naître une expression et surtout ajouter un zeste d’humour à travers ses tableaux d’animaux déguisés. Elle est accompagnée de Pascal Noblet, travaillant la peinture acrylique. Il choisit ses sujets parmi les merveilles de la Côte mais aussi parmi les fleurs et arbres de son jardin. vilbonnet.martine@orange.fr [ Peinture à l’huile, acrylique ]

