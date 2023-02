Exposition Marta Panzacchi (Plasticienne, illustratrice) Médiathèque, 11 mars 2023, Bellou-en-Houlme .

Exposition Marta Panzacchi (Plasticienne, illustratrice)

2023-03-11 10:00:00 – 2023-05-13 12:00:00

Bellou-en-Houlme

Orne

Marta Panzacchi est née et a grandi en Italie, elle y a fréquenté un lycée d’art et a poursuivi ses études en design de mode à l’Istituto Marangoni de Milan.

Dans les sujets qui font partie de sa recherche artistique, elle ne recherche pas une beauté tranquille, elle recherche du conflit et de l’intensité, un dialogue fort qui interpelle le regard du spectateur au prix de le scandaliser, elle veut que les œuvres agissent comme un porte aux sentiments et à une expérience de l’âme. Son objectif est de traiter les stéréotypes courants et de les déformer, en amenant la réflexion sur “et si ce n’était pas le cas?”. En particulier, elle souhaite faire émerger la présence des femmes comme pensée dans l’histoire, à la fois à partir de mythes connus, et faire émerger son point de vue personnel sur la façon dont l’histoire pourrait être réécrite. elle perçoit l’art comme une libération de la honte et donc le meilleur outil pour communiquer un message dans le but d’obtenir un réel changement. Elle a trouvé dans l’art un moyen d’expression efficace pour communiquer ses points de vue là où avec les mots elle ne pouvait pas. Traitant de sujets délicats, compte tenu de la période inoubliable que nous vivons, elle utilise un langage ironique, direct mais pas de manière à être rejeté par le public car perçu comme accusateur, agressif ou polémique, une approche pour pouvoir communiquer un réel malaise qu’il faut comprendre et sur lequel il faut réfléchir. Son idée est de créer, à travers l’art, une connexion empathique avec les gens à travers l’ironie et la déstabilisation qui oblige à la réflexion. Elle utilise presque toujours des techniques mixtes, des acryliques, des crayons et des applications 3d qui rendent les peintures plus réelles et interactives avec le spectateur, elle aime à penser qu’elles stimulent la partie la plus impulsive, caractéristique des enfants, qui est celle de vouloir toucher, et qui rapproche inconsciemment et physiquement le spectateur.

