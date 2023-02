EXPOSITION MARLOZ – CYCLO MOTOR CESSERO Saint-Thibéry Saint-Thibéry Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Thibéry

EXPOSITION MARLOZ – CYCLO MOTOR CESSERO, 19 mars 2023, Saint-Thibéry Saint-Thibéry. EXPOSITION MARLOZ – CYCLO MOTOR CESSERO 2 Rue de l’Industrie Saint-Thibéry Herault

2023-03-19 – 2023-03-19 Saint-Thibéry

Herault Saint-Thibéry Portes ouvertes à l’exposition MARLOZ

Lors de cette journée, vous pourrez admirer les cyclomoteurs des adhérents de l’Association Cyclo Motor Cessero. N’hésitez pas à venir avec vos véhicules de collections afin de rendre cette journée plus conviviale et colorée.

Buvette et petite restauration sur place

L’association ouvre les adhésions aux personnes habitant Saint Thibéry et aux villages limitrophes. Portes ouvertes à l’exposition MARLOZ

Lors de cette journée, vous pourrez admirer les cyclomoteurs des adhérents de l’Association Cyclo Motor Cessero. cyclomotorcessero@gmail.com Saint-Thibéry

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Thibéry Autres Lieu Saint-Thibéry Adresse 2 Rue de l'Industrie Saint-Thibéry Herault Ville Saint-Thibéry Saint-Thibéry lieuville Saint-Thibéry Departement Herault

Saint-Thibéry Saint-Thibéry Saint-Thibéry Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-thibery saint-thibery/

EXPOSITION MARLOZ – CYCLO MOTOR CESSERO 2023-03-19 was last modified: by EXPOSITION MARLOZ – CYCLO MOTOR CESSERO Saint-Thibéry 19 mars 2023 2 Rue de l'Industrie Saint-Thibéry Herault Hérault Saint-Thibéry Saint-Thibéry, Hérault

Saint-Thibéry Saint-Thibéry Herault