EXPOSITION MARLÈNE RUEL – LES AMIS MOTS DE MARLOU Mamers, 4 mai 2022, Mamers.

EXPOSITION MARLÈNE RUEL – LES AMIS MOTS DE MARLOU Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot Mamers

2022-05-04 10:00:00 – 2022-05-28 18:00:00 Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot

Mamers Sarthe

Je suis une créative, une vraie de vrai !!!

Fleuriste depuis 20 ans, j’ai toujours été passionnée par le dessin.

Amoureuse d’animaux et de nature , mon but est de vous faire partager ma passion à travers mes dessins.

Je travaille le pastel sur des vieux journaux ainsi que sur des partitions de musique .

Mes dessins sont des portraits animaliers en costume. « anthropomorphisme »

Entrée libre, exposition visible du lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h

Je suis une créative, une vraie de vrai !!!

Fleuriste depuis 20 ans, j’ai toujours été passionnée par le dessin.

Amoureuse d’animaux et de nature , mon but est de vous faire partager ma passion à travers mes dessins.

Je travaille le pastel sur des vieux journaux ainsi que sur des partitions de musique .

Mes dessins sont des portraits animaliers en costume. « anthropomorphisme »

Entrée libre, exposition visible du lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h

Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot Mamers

dernière mise à jour : 2022-03-21 par