Ussel Corrèze De 10h à 12h et de 14h à 18h La médiathèque intercommunale vous invite à venir découvrir l’exposition « Marius, le petit gabarier clandestin de la Dordogne ». Superbes aquarelles de Tanguy Crovisier et extraits du roman de Phillipe Marchegay qui raconte l’histoire d’un garçon embarqué sur une gabare descendant la Dordogne à la fin du XIXe siècle. (Exposition montée en partenariat par le service patrimoine et la médiathèque) mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr +33 5 55 72 31 47 http://www.hccmediatheque.fr/ De 10h à 12h et de 14h à 18h dernière mise à jour : 2021-09-07 par

