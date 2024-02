Exposition Marius Guiet Le Hangar Zéro Le Havre, vendredi 9 février 2024.

Marius a suivi des études de design textile à l’ENSAAMA Olivier de Serres pour ensuite se diriger vers l’illustration et le graphisme à l’école Massana de Barcelone dont il est diplômé en 2011. Après plusieurs années passées à Paris, il vit et travaille aujourd’hui au Havre, sa ville d’origine. Il participe à des projets variés aussi bien dans les secteurs de la presse et de l’édition que pour des événements culturels. Il crée des images ou la poésie et la métaphore mais surtout la couleur sont à l’honneur. Il anime également des ateliers créatifs au sein d’écoles primaires. Parallèlement il travaille une peinture plus personnelle dans laquelle les thèmes Maritimes sont abordés, faisant souvent hommage à la cité océane. En 2024 il collabore avec le Hac et réalise une affiche pour la rencontre du club contre celui de Lyon.

Le vernissage, en présence des artistes, a lieu le mercredi 6 septembre à partir de 18h30.

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09

fin : 2024-02-29



