**Exposition « Marionnettes et burattini »** Présentation de marionnettes à fil et de Burattini – marionnettes à gaine. Avec les marionnettes des compagnies : Les Marionnettes Dell’Arte Les Petits Bouffons de Paris Le Théâtre aux Mains Nues et de la collection privée de Marc André SAMEDI 26 MARS DE 10H À 22H Domaine des Grands Chênes Entrée libre Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Académie Internationale des Arts du Spectacle 17, rue Anatole France 78000, Versailles

