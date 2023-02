EXPOSITION – MARION BATAILLE Bitche Bitche Catégories d’Évènement: Bitche

Moselle

EXPOSITION – MARION BATAILLE, 13 mars 2023, Bitche Bitche. EXPOSITION – MARION BATAILLE 44 rue Saint Augustin Bitche Moselle

2023-03-13 14:00:00 – 2023-04-04 18:00:00 Bitche

Moselle Bitche « Écrire son nom, c’est écrire un son, celui du nom qu’on nous a donné, celui par lequel on nous appelle bien avant que nous sachions lire et écrire. C’est souvent le premier mot que nous écrivons. L’exposition est constituée de quatre ateliers d’écriture, pour tous les âges, car on va rarement seul, enfant, à une exposition.

Écrire son nom, c’est la consigne des ateliers qui constituent l’exposition. » Tout public. Exposition du Centre de Créations pour L’Enfance. +33 3 87 06 15 76 http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ Bitche

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Bitche, Moselle Autres Lieu Bitche Adresse 44 rue Saint Augustin Bitche Moselle Ville Bitche Bitche lieuville Bitche Departement Moselle

Bitche Bitche Bitche Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bitche bitche/

EXPOSITION – MARION BATAILLE 2023-03-13 was last modified: by EXPOSITION – MARION BATAILLE Bitche 13 mars 2023 44 rue Saint Augustin Bitche Moselle Bitche Bitche kb:France4457 Moselle

Bitche Bitche Moselle