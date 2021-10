Moulins Moulins Allier, Moulins Exposition : Mario Ramos, Peintre Illustrateur Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Exposition : Mario Ramos, Peintre Illustrateur Moulins, 2 décembre 2021, Moulins. Exposition : Mario Ramos, Peintre Illustrateur 2021-12-02 – 2021-06-30 Musée de L’illustration Jeunesse 26 rue Voltaire

Moulins Allier EUR Mario Ramos était un être résolument sensible et irrévérencieux, doué d’un humour délicat et qui dénonçait dans ses albums toute forme d’exclusion et d’abus. dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Musée de L'illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Ville Moulins