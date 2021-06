Exposition « Mario Prassinos (1916-1985). L’arbre qui ne cache pas la forêt. » Musée Hébert, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Tronche.

Exposition « Mario Prassinos (1916-1985). L’arbre qui ne cache pas la forêt. »

Musée Hébert, le samedi 3 juillet à 10:00

Dès ses débuts, le thème de l’arbre s’inscrit dans l’univers de Mario Prassinos. Il revient en leitmotiv, du lacis de branches tordues de son tout premier tableau, « Scarabée d’or », aux clairières fantasmagoriques des « Supplices », en passant par les « Cyprès de Spetsai » et les « Jardins turcs », souvenirs des plaines ottomanes de son enfance et de celles des environs de Paris. Arbres dépouillés, arbres-bouquets ou forêts ténébreuses, « majestueuse population », écrit-il, qu’il offre aux regards des visiteurs. L’évènement « L’Appel de la forêt », proposé cette année par le Département de l’Isère, nous donne ici l’occasion de découvrir l’œuvre originale de cet artiste célèbre. Mario Prassinos (1916-1985) est né à Constantinople dans une famille gréco-italienne implantée depuis longtemps en Turquie. Installé en France avec sa famille en 1922, il fait ses études à Paris avant d’entreprendre, peu après la guerre, une féconde carrière de peintre. Exposition présentée dans la Grande galerie et le Cabinet des dessins. « L’Appel de la forêt », une nouvelle programmation culturelle et artistique portée par le Département de l’Isère, du 3 juillet 2021 jusqu’à fin 2022. Dix-huit mois de programmation avec des expositions et des animations proposant différentes approches de la forêt.

Accueil selon les conditions sanitaires en vigueur. Port du masque obligatoire.

Dès ses débuts, le thème de l’arbre, souvent en noir en blanc, s’inscrit dans l’univers de Mario Prassinos : arbres dépouillés, arbres-bouquets, forêts ténébreuses, « majestueuse population » écrit-il.

Musée Hébert Chemin Hébert, 38700 La Tronche La Tronche Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T22:00:00