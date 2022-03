EXPOSITION MARIKO “SCULPTURES” Montpellier, 14 avril 2022, Montpellier.

EXPOSITION MARIKO “SCULPTURES” Montpellier

2022-04-14 – 2022-05-04

Montpellier Hérault

Montpelliérains, vous êtes déjà certainement passés devant une des œuvres monumentales en céramique émaillée de la sculptrice Mariko.

Son inspiration est largement tirée du règne animal et plus particulièrement celui du continent africain car, selon Mariko, « nul n’échappe à ses origines et à son vécu »… la rencontre de Mariko avec la terre commence dès l’enfance, à Madagascar, où elle est fascinée par le travail des artistes et artisans malgaches. Viendront ensuite des voyages au Kenya, en Côte d’Ivoire …

Diplômée de l’école des Beaux-Arts de Montpellier, les œuvres de Mariko sont exposées autant en France qu’à l’étranger.

L’Atelier Capifrance Foch Montpellier est particulièrement heureux d’accueillir cette artiste de renommée internationale. Le public pourra découvrir ou redécouvrir, du 14 avril au 5 mai, son univers où se côtoient divinités, êtres fantasmagoriques, geishas japonaises ou encore animaux majestueux.

Montpelliérains, vous êtes déjà certainement passés devant une des œuvres monumentales en céramique émaillée de la sculptrice Mariko.

atelier.foch.montpellier@capifrance.fr +33 4 99 61 61 59

Montpelliérains, vous êtes déjà certainement passés devant une des œuvres monumentales en céramique émaillée de la sculptrice Mariko.

Son inspiration est largement tirée du règne animal et plus particulièrement celui du continent africain car, selon Mariko, « nul n’échappe à ses origines et à son vécu »… la rencontre de Mariko avec la terre commence dès l’enfance, à Madagascar, où elle est fascinée par le travail des artistes et artisans malgaches. Viendront ensuite des voyages au Kenya, en Côte d’Ivoire …

Diplômée de l’école des Beaux-Arts de Montpellier, les œuvres de Mariko sont exposées autant en France qu’à l’étranger.

L’Atelier Capifrance Foch Montpellier est particulièrement heureux d’accueillir cette artiste de renommée internationale. Le public pourra découvrir ou redécouvrir, du 14 avril au 5 mai, son univers où se côtoient divinités, êtres fantasmagoriques, geishas japonaises ou encore animaux majestueux.

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-03-25 par