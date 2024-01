Exposition « Mariette et Dominique Schaetzel » Carré d’art Louis-Jeanjean Mèze, jeudi 7 mars 2024.

Exposition « Mariette et Dominique Schaetzel » Présentation de deux artistes dans la cadre du cycle « Des Femmes et des arts » 7 24 mars Carré d’art Louis-Jeanjean

Début : 2024-03-07T18:30:00+01:00 – 2024-03-07T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Mariette « L’acte de création m’engage dans ma plus profonde intimité. J’ai été saisie, très jeune par la force créatrice. J’ai toujours créé dans une grande liberté, jamais entravé par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ma création me sauve de tout… Je ne suis jamais absente de ce que je crée, je ne cherche pas à cacher ce que mon travail véhicule de plus cruel… »

Dominique Schaetzel « Je fouine dans des vieux livres, scrute des photos anciennes, des papiers griffonnés, des cartes surannées, jusqu’à découvrir l’image, le mot, la trace, le signe qui résonne en moi et révèle ainsi le début d’une histoire. Histoire faite d’assemblages étonnants où formes et couleurs, écrits et déchirures, tâches et sutures se répondent dans un étrange récit. Et si ce qui est montré n’était pas ce qui est raconté ? »

Vernissage, jeudi 7 mars 18h30.

Décrochage en présence des artistes, dimanche 24 mars 16h.

Carré d’art Louis-Jeanjean Rue Sadi Carnot, Mèze Mèze 34140 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-meze.fr »}]