Un moment poétique pour découvrir le travail d’une artiste passionné par la matière. Objets, créations en zinc Couper, tordre, souder, Marie Thérèse imagine, elle sculpte et elle peint. En combat comme en amour avec ce matériau qui porte son nom. Curieuse coïncidence ! Révélation évidente. Marie Thérèse Zink en fera son credo.

