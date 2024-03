Exposition Marie Talbot Henrichemont, dimanche 1 septembre 2024.

À l’occasion du 150e anniversaire de la disparition de Marie Talbot (1814-1874), le musée de La Borne organise une exposition monographique consacrée à l’artiste-potière.

Près de 80 céramiques illustreront son œuvre magistrale. Cet ensemble qui réunit principalement des pièces inédites, provenant de collections privées et publiques, sera dévoilé au public du 30 mars au 11 novembre 2024.

Le mystère autour de la vie de Marie Talbot (1814-1874) renforce l’intérêt porté à la redécouverte de son œuvre. En réalisant dès 1837 des fontaines-femmes qu’elle signe fait par moi Marie Talbot, la potière affirme une posture artistique et sociale inédite. Pour accompagner l’exposition, le musée de La Borne publie la première monographie dédiée à l’artiste. Dans cet ouvrage, l’auteur du livre, Renaud Régnier, met en lumière la plus large sélection de ses œuvres et retrace sa vie à travers des pièces majeures. 44 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 14:00:00

fin : 2024-11-11 18:00:00

17 grande route

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire

