Rédené Rédené 29300, Rédené Exposition – Marie Le Ny « En noir et bois » Rédené Catégories d’évènement: 29300

Rédené

Exposition – Marie Le Ny « En noir et bois », 18 mai 2021-18 mai 2021, Rédené. Exposition – Marie Le Ny « En noir et bois » 2021-05-18 – 2021-06-30 Espace Yvonne Chauffin 2 Place de l’Église

Rédené 29300 Rédené Marie Le Ny, originaire de Rédené, propose une exposition d’expérimentation sur le travail du bois de récupération. Artiste autodidacte, elle s’inspire de la nature pour des créations uniques et personnalisées. Son projet professionnel est la création d’une micro-entreprise dans ce domaine, au mois d’avril. Une création originale est à découvrir de façon permanente à la médiathèque, ainsi qu’une œuvre participative. Horaires de la médiathèque : Mardi : 16h00-18h00, Mercredi : 14h00-17h00, Vendredi : 16h00-18h00, Samedi : 9h30-12h30 mediatheque@redene.bzh +33 2 98 35 07 99 Marie Le Ny, originaire de Rédené, propose une exposition d’expérimentation sur le travail du bois de récupération. Artiste autodidacte, elle s’inspire de la nature pour des créations uniques et personnalisées. Son projet professionnel est la création d’une micro-entreprise dans ce domaine, au mois d’avril. Une création originale est à découvrir de façon permanente à la médiathèque, ainsi qu’une œuvre participative. Horaires de la médiathèque : Mardi : 16h00-18h00, Mercredi : 14h00-17h00, Vendredi : 16h00-18h00, Samedi : 9h30-12h30

Détails Catégories d’évènement: 29300, Rédené Autres Lieu Rédené Adresse Espace Yvonne Chauffin 2 Place de l'Église Ville Rédené