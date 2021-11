Exposition : Marie-Guénaël Le Galles-Ouler, Jacques Cubaud et Pierre-François Rault Villers-sur-Mer, 4 novembre 2021, Villers-sur-Mer.

Exposition : Marie-Guénaël Le Galles-Ouler, Jacques Cubaud et Pierre-François Rault Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer

2021-11-04 10:00:00 – 2021-11-09 12:00:00 Le Villare 26 rue du Général de Gaulle

Villers-sur-Mer 14640

Marie-Guénaël Le Galles-Ouler, Jacques Cubaud et Pierre François Rault sont trois artistes peintres, nés en 1946 et 1947, unis par la même passion. Ils peignent tous les trois depuis de nombreuses années. De 2013 à 2021 ils ont, ensemble, exposé chaque année au centre des métiers d’art de Beuvron-en-Auge. En février 2020 ils ont également fait une exposition collective au Villare. Ils participent chaque année au Salon d’Automne de Lisieux.

Marie-Guénaël Le Galles-Ouler :

Marie-Guénaël habite à Lisieux. Elle a fréquenté́ les ateliers d’art de la ville. Elle peint à l’aquarelle depuis une quinzaine d’années. Après de nombreuses œuvres dans un style figuratif, en particulier sa série de portraits de femmes au chapeau, qui révèle son esprit malicieux, elle a récemment ressenti le besoin de se lancer dans une expression plus abstraite, avec des peintures toujours aussi légères, élégantes, et saupoudrées d’humour.

Elle évoque ce changement par ces mots :

“Le temps est venu pour moi de partir à l’aventure: en chemin, une idée, puis l’ autre; une couleur, puis une autre ; une direction, puis une autre. Parfois la réalité me rattrape, alors je l’exploite ou l’accepte comme un appui, une béquille, puis repars vers l’inconnu, celui du monde intérieur: le point où tout converge.”

Jacques Cubaud :

Jacques est venu s’installer dans le Pays d’Auge en 2008. Il habite Lisieux où il pratique régulièrement le dessin, la peintures et les collages. Il a réalisé de nombreux paysages du pays d’Auge, à la gouache, à l’huile ou à la sanguine ainsi que des portraits à l’huile ou à l’acrylique. Récemment il s’est lancé dans de grands collages rehaussés au pastel sur toile ou sur contreplaqué, permettant de révéler des formes à partir du hasard des collages initiaux.

Pierre François Rault :

Pierre François habite près de Lisieux. Il a participé de 1988 à 1990 à l’atelier du peintre Yves Desvaux Veeska. Il s’est installé en Normandie à sa retraite en 2009. Ce qui l’intéresse c’est l’expression spontanée, brute, les hasards du trait et des couleurs. Sensible à la liberté des dessins d’enfants il résume son travail de la façon suivante : “Par la peinture, le dessin et autres gribouillis, saisir un peu de notre humanité.”

