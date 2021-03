Exposition Marie-Françoise Poutays, Château Carbonnieux, 8 mars 2021-8 mars 2021, Léognan.

Exposition Marie-Françoise Poutays, Château Carbonnieux 2021-03-08 – 2021-03-12 Chemin Peyssardet Château Carbonnieux

Léognan Gironde Léognan

« L’arbre est mouvement, organisation, production . Symboliquement un axis mundi, mais d’abord une expérience directe. On peut expérimenter à l’intérieur de soi le processus de sa construction. Il est ancré dans l’immémorial mais il est aussi à l’image de notre rapport au monde. Dans ces œuvres c’est la vitalité de cet arbre antérieur qui se dessine d’elle-même. »

L’association Pour La Peinture est heureuse de présenter les œuvres de Marie-Françoise Poutays (peintures, dessins perforés, sculptures) au Château Carbonnieux.

L’arbre est au centre de la création de Marie-Françoise Poutays : sa croissance lente, son ancrage dans le sol, son élévation…, l’arbre est à la fois un partenaire essentiel pour elle, mais il est aussi l’image d’un monde antérieur et advenir, un présent puissant, une métaphore du temps, de la durée et du présent.

+33 6 88 87 40 24

Association Pour La Peinture