Lalinde

Exposition | Marie Dubernard & le Club de Pastel de Saint-Agne

du samedi 14 août au mercredi 25 août à Maison de Montard

Venez à la rencontre de l’artiste Marie Dubernard et du Club de Pastel de Saint-Agne à la Maison de Montard. Dans ce lieu au bord de la Dordogne et près du jardin public de Lalinde, entrez dans leurs univers. Evénement gratuit, sans réservation. Renseignement : [mediatheque@ville-lalinde.fr](mailto:mediatheque@ville-lalinde.fr) / 05.53.57.70.60

Entrée libre, gratuit

Maison de Montard 24150 Lalinde rue des martyrs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T12:00:00;2021-08-14T14:30:00 2021-08-14T18:30:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T12:00:00;2021-08-15T14:30:00 2021-08-15T18:30:00;2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T12:00:00;2021-08-16T14:30:00 2021-08-16T18:30:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T12:00:00;2021-08-17T14:30:00 2021-08-17T18:30:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T12:00:00;2021-08-18T14:30:00 2021-08-18T18:30:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T12:00:00;2021-08-19T14:30:00 2021-08-19T18:30:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T12:00:00;2021-08-20T14:30:00 2021-08-20T18:30:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T12:00:00;2021-08-21T14:30:00 2021-08-21T18:30:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T12:00:00;2021-08-22T14:30:00 2021-08-22T18:30:00;2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T12:00:00;2021-08-23T14:30:00 2021-08-23T18:30:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T12:00:00;2021-08-24T14:30:00 2021-08-24T18:30:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T12:00:00;2021-08-25T14:30:00 2021-08-25T18:30:00

