Exposition – Marie-Claire Slongo

2022-08-30 – 2022-09-06 Venez décourvir les créations originales de Maire-Claire Slongo, couturière autodidacte. Des beaux imperméables aux robes élégantes, les différents motifs et coloris vous plairont assurément !

