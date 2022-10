Exposition Marie Bonnin « Même si ce ne sont que des fragments » Saint-Martin-des-Champs, 1 avril 2023, Saint-Martin-des-Champs.

Exposition Marie Bonnin « Même si ce ne sont que des fragments »

2023-04-01 – 2023-06-03

Le travail de Marie Bonnin s’articule autour de l’image imprimée qu’elle découvre lors de ses études aux Arts Décoratifs de Paris. Elle développe sa pratique lors de résidences, notamment à la Casa de Velazquez (Madrid), la Cité des Arts

(Paris) ou l’Abbaye de Fontevraud. En 2014, elle obtient la Bourse Déclics Jeunes de la Fondation de France pour un projet d’imprimerie ambulante et propose régulièrement des initiations à la gravure dans les écoles et lors de festivals. En parallèle de sa pratique personnelle, elle travaille sur différents projets d’illustration

et d’édition.

Le travail de Marie Bonnin traduit une impossibilité à saisir le paysage.

En collectant fragments, strates et détails, l’artiste tente de mettre en image les variations de la nature, et des regards posés sur les lieux.

Dans ses compositions, des formes littéraires apparaissent en filigrane, plaçant son expérience du paysage

quelque part entre le vécu et la fiction.

Même si ce ne sont que des fragments propose des juxtapositions d’extraits textuels et picturaux offrant aux regards un parcours poétique au cœur d’une nature foisonnante, et font la part belle à ce qui se dérobe.

Atelier avec Marie Bonnin

samedi 1er avril / 14h – 17h

gratuit et sur réservation

Découverte et expérimentation en gravure (transfert, monotype, gaufrage, gravure

sur plexiglas) : composez votre paysage personnel à partir de textes, images et

plantes récoltées.

lesmoyensdubord.mdb@gmail.com +33 2 98 88 25 62 http://www.lesmoyensdubord.wordpress.com/

