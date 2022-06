Exposition – Marie BLAISE, 19 juillet 2022, .

Exposition – Marie BLAISE



2022-07-19 – 2022-08-01

Marie Blaise de l’atelier Terre de Mienne, grès, faïence et porcelaine. “Le céramiste doit affirmer la maîtrise sur les quatre éléments : la terre, l’eau, l’air et le feu pour sa métamorphose. Je travaille selon ma propre inspiration, je crée mes propres émaux, c’est ce qui me différencie du potier. J’achète mes matières premières : kaolin, quartz, pigments, oxydes, etc…. afin de créer toute une gamme de couleurs. Chaque objet est une pièce unique et 100% fait main.”

Exposition d’oeuvre en céramique

Marie Blaise de l’atelier Terre de Mienne, grès, faïence et porcelaine. “Le céramiste doit affirmer la maîtrise sur les quatre éléments : la terre, l’eau, l’air et le feu pour sa métamorphose. Je travaille selon ma propre inspiration, je crée mes propres émaux, c’est ce qui me différencie du potier. J’achète mes matières premières : kaolin, quartz, pigments, oxydes, etc…. afin de créer toute une gamme de couleurs. Chaque objet est une pièce unique et 100% fait main.”

dernière mise à jour : 2022-06-19 par