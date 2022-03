Exposition : Maria Passer Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Exposition : Maria Passer Le Havre, 9 avril 2022, Le Havre. Exposition : Maria Passer Le Havre

2022-04-09 – 2022-05-07

Le Havre Seine-Maritime Dans le cadre de “Are You Experiencing ?” Maria passer, invitée d’honneur du parcours photographique “Are You Experiencing”, expose au Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville. Maria Passer, jeune photographe russe de 27 ans, présente en exclusivité en France pour le parcours photographique Are You Experiencing un voyage photographique étonnant.

De la ville minière en partie abandonnée de Vorkouta en république des Komis, Maria nous entraîne dans un road trip impressionnant montrant les traces de l’URSS dans la Russie d’aujourd’hui.

L’Oural, Znamensk, Sakhaline, la péninsule de Kola avec un petit détour en Ukraine, dans la zone d’exclusion de Tchernobyl. Date : du samedi 9 avril au samedi 7 mai 2022.

Lieu : Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville

Entrée libre, du mardi au samedi de 12h45 à 18h30 et le mercredi de 9h30 à 11h30. Dans le cadre de “Are You Experiencing ?” Maria passer, invitée d’honneur du parcours photographique “Are You Experiencing”, expose au Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville. Maria Passer, jeune photographe russe de 27 ans, présente en exclusivité… +33 2 35 19 45 74 https://thv.lehavre.fr/ Dans le cadre de “Are You Experiencing ?” Maria passer, invitée d’honneur du parcours photographique “Are You Experiencing”, expose au Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville. Maria Passer, jeune photographe russe de 27 ans, présente en exclusivité en France pour le parcours photographique Are You Experiencing un voyage photographique étonnant.

De la ville minière en partie abandonnée de Vorkouta en république des Komis, Maria nous entraîne dans un road trip impressionnant montrant les traces de l’URSS dans la Russie d’aujourd’hui.

L’Oural, Znamensk, Sakhaline, la péninsule de Kola avec un petit détour en Ukraine, dans la zone d’exclusion de Tchernobyl. Date : du samedi 9 avril au samedi 7 mai 2022.

Lieu : Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville

Entrée libre, du mardi au samedi de 12h45 à 18h30 et le mercredi de 9h30 à 11h30. Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Exposition : Maria Passer Le Havre 2022-04-09 was last modified: by Exposition : Maria Passer Le Havre Le Havre 9 avril 2022 le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime