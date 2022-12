Exposition Marguerite Duras : Toute une vie j’ai écrit Duras, 14 septembre 2022, Duras .

Exposition Marguerite Duras : Toute une vie j’ai écrit

2022-09-14 – 2022-12-31

5 5 EUR L’association Marguerite Duras est née en 1997, du fait des liens avec le Pays de Duras.

Le père de Marguerite Duras, originaire du Lot-et-Garonne, est parti enseigner en Indochine où Marguerite naquit en 1914. Dès 1921, malade il rentre en France et achète une maison près de Duras, Platier, dans laquelle il meurt prématurément, loin de sa famille restée en Indochine. Marguerite sa mère et ses deux frères, viendront vivre dans cette maison de 1922 à 1924 puis en 1931 pour la vente du domaine.

En 1943 Marguerite Duras publie son premier roman : Les Impudents. A la publication de ce celui-ci – dont l’action se déroule dans la maison de Platier, au bord du Dropt, elle quitte Donnadieu, le nom de son père et adopte Duras définitivement comme nom d’écrivain.

Elle organise en Septembre les années paires des BIENNALES MARGUERITE DURAS et les années impaires des RENCONTRES DE DURAS.

Marguerite Duras

